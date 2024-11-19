Silivri'de Trafik Denetimlerinde 293 Sürücüye Ceza
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 4-17 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 293 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 40 araç trafikten men edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen trafik denetimlerinde toplamda 2.549 araç ve 128 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller nedeniyle 235 araç ve 58 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca ihlaller nedeniyle 40 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde uygulanan cezaların dağılımı ise şu şekilde oldu:
Tehlikeli şerit değiştirme: 2 sürücü
Yaya yolunda taşıt kullanma: 7 sürücü
Ehliyetsiz araç kullanma: 18 sürücü
Yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı: 4 sürücü
Alkollü araç kullanma: 10 sürücü
Motosiklet sürücülerine kask takmama: 12 kişi
Korsan taşımacılık: 1 sürücü
Muayenesiz araç kullanma: 40 sürücü
Sigortasız araç kullanma: 17 sürücü
Kırmızı ışık ihlali: 38 sürücü
Yetkisiz çakar siren tertibatı kullanma: 3 sürücü
Yüksek sesle müzik dinleme: 3 sürücü
Hatalı park: 133 sürücü
Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek denetimlerin artırılacağını ifade etti.