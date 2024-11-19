Silivri'de Trafik Denetimlerinde 293 Sürücüye Ceza

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen trafik denetimlerinde toplamda 2.549 araç ve 128 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller nedeniyle 235 araç ve 58 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca ihlaller nedeniyle 40 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde uygulanan cezaların dağılımı ise şu şekilde oldu:

Tehlikeli şerit değiştirme: 2 sürücü

Yaya yolunda taşıt kullanma: 7 sürücü

Ehliyetsiz araç kullanma: 18 sürücü

Yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı: 4 sürücü

Alkollü araç kullanma: 10 sürücü

Motosiklet sürücülerine kask takmama: 12 kişi

Korsan taşımacılık: 1 sürücü

Muayenesiz araç kullanma: 40 sürücü

Sigortasız araç kullanma: 17 sürücü

Kırmızı ışık ihlali: 38 sürücü

Yetkisiz çakar siren tertibatı kullanma: 3 sürücü

Yüksek sesle müzik dinleme: 3 sürücü

Hatalı park: 133 sürücü

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek denetimlerin artırılacağını ifade etti.