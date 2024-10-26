Silivri'de Trafik Denetimlerinde Sıkı İnceleme

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin 14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, 2.359 araç ve 239 motosiklet kontrol edilerek toplamda 377 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı, 39 araç ise trafikten menedildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, 14-20 Ekim tarihleri arasında kent genelinde yaptıkları yoğun trafik denetimlerinde toplam 2.359 araç ve 239 motosikleti kontrol etti. Trafikte düzeni sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan bu denetimlerde, çeşitli kural ihlallerinden dolayı 289 araç sürücüsü ve 88 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde; 4 araç sürücüsüne “tehlikeli şerit değiştirme,” 40 sürücüye “ehliyetsiz araç kullanmak,” 2 sürücüye “yönetmeliğe aykırı egzoz tertibatı,” 10 sürücüye “alkollü araç kullanmak,” 38 motosiklet sürücüsüne “kask takmamak,” 3 sürücüye “korsan taşımacılık,” 38 sürücüye “muayenesiz araç kullanmak,” 18 sürücüye “sigortasız araç kullanmak,” 4 sürücüye “yüksek sesle müzik dinlemek” ve 2 sürücüye de “makas atmak” gerekçeleriyle ceza kesildi. Hatalı park nedeniyle ise 190 araca işlem yapıldı.

Denetimler sonucu kural ihlalleri tespit edilen 39 araç trafikten menedilirken, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

