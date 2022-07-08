Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kurban Bayramı arefesinde polis ekipleri tarafından Silivri-Selimpaşa arası D-100 karayolu üzerinde halkı bilinçlendirme adına broşürler dağıtılıp denetim gerçekleştirildi.
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Silivri Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı arefesinde Silivri-Selimpaşa arası D-100 karayolu üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler vatandaşlara emniyet kemerinin önemini vurgulayan bilgileri içeren broşürler de dağıttı.
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