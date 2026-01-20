Silivri'de Üç Acı Kayıp: Batmaz, Kaplan ve Bayram Aileleri Yasta

Silivri’de bugün üç değerli ismin vefat haberi ilçede derin üzüntüye neden oldu. Merhumlar, öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

Armağan Batmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nden, Silivri Belediyesi eski personellerinden Armağan Batmaz hayatını kaybetti. Merhum Batmaz’ın cenazesi, öğle namazının ardından Piri Mehmet Paşa Camisi’nden kaldırılarak Silivri Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Saime Aynur Kaplan Dualarla Defnedildi

Yeni Mahalle halkından, merhum Valettin Kaplan’ın eşi Saime Aynur Kaplan da vefat etti. Kaplan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası Piri Mehmet Paşa Camisi’nden alınarak Silivrikapı Kozlu Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Rüstem Bayram’a Veda

Silivri Erzurumlular Derneği Başkanı Salih Bayram’ın kıymetli babası Rüstem Bayram’ın vefatı, ailesi ve dernek camiasında büyük üzüntü yarattı. Merhum Rüstem Bayram, Mimarsinan Mahallesi’nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumlara Allah’tan rahmet; Batmaz, Kaplan ve Bayram aileleri başta olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.