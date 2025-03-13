Silivri'de Üç Gün Sürecek Elektrik Kesintisi! Mahalleniz Listede mi?
Silivri ve Çatalca'da 13-16 Mart tarihleri arasında geniş kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle birçok mahallede uzun saatler boyunca elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti programı ve etkilenen mahalleler haberimizde!
Silivri ve Çatalca’da yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı! 13-16 Mart 2025 tarihleri arasında elektrik dağıtım şirketi tarafından bakım, yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları kapsamında uzun süreli elektrik kesintileri yapılacak. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
İşte Kesinti Tarihleri ve Etkilenen Mahalleler:
13 Mart 2025 Perşembe (09:00 - 15:00)
Balaban Mahallesi: Altıntaş, Böğürtlen, Büyükyalı, Fazilet, Kozalaklı, Mayıs, Muzaffer, Omuzdaş, Ömer Seyfettin, Adivar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu
Mimar Sinan Mahallesi: Ulaş, Medeni, Mimar Sinan
Sancaktepe Mahallesi: Amaç Çıkmazı, Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu, Çamlıktepe
İsmetpaşa Mahallesi: Çamlıktepe
Cumhuriyet Mahallesi: Alkonca, Beyazgül, Demirhan, Duru, Dicle, Kına, Kınalı, Kızılçam, Morlale, Süreyya, Tacettin Demirdağ, Yudum
Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme
Fener Mahallesi: Mustafa Kemal
Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlı Mevkii, İklim Çıkmazı, Şahin Özer
14 Mart 2025 Cuma (09:00 - 15:00)
Kavaklı Mahallesi: 1 Kasım, Müge
Yeni Mahalle: Akören
Fevzipaşa Mahallesi: Kınalı Kavşağı Caddesi (09:00 - 12:00)
Çatalca Ovayenice Mahallesi: Güzelce
15 Mart 2025 Cumartesi (09:00 - 15:00)
Sancaktepe Mahallesi: Efsun, Feda, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Vazife, Yaman, Yenigün, Yıldıray
Mimar Sinan Mahallesi: Adım, Belde, Elmas, Gökalp, Gökdeniz Çıkmazı, Mert, Nadide, Nilay, Oylum, Prof. Muammer Aksoy, Sağanak, Ören, Özdil, Özgül, Özmen, Öznur
Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Akdeniz, Aktürk, Aldanır, Altınordu, Ali Rıfat Çağatay, Arpa, Atifet, Barınak, Barlas, Başarır, Beyatlı, Demiryurt, Dereçay, Doğukent, Didim, Efes, Ela, Erkaya, Ertuğrulbey, Eğitimci, Funda, Firuze, Gökova, Güllaç, Güllü, Güreş, Harman, Hasgül, Hercai, Huri, Hikaye, Karadeniz, Karaosman, Karlı, Karçiçeği, Kestane, Kocatepe, Kuşburnu, Mahinur, Meltem, Melisa, Merve, Muhabbet, Milas, Nemrut, Orak, Pala, Pelinsu, Pilot, Rafine, Rüyam, Saat, Sarıhasan, Sarıçiçek, Selçuklular, Serhat, Serpmeler, Sofi, Sümer, Tırpan, Tomruk, Tomurcuk, Tutku, Uğur Mumcu, Yazmalı, Yelpaze, Yulaf, Yunus Nadi, Ziyaret, Çalışkan, Çaprazlı, İlhan Selçuk, İlker, İpek, Şehit Mustafa Çebi
Selimpaşa Mahallesi: 5007., 5008. Sokak (10:00 - 15:00)
16 Mart 2025 Pazar (09:00 - 15:00)
Selimpaşa Mahallesi: 6043., 6060., 608., 6162., 6205. Sokak
Kesinti Öncesi Alınması Gereken Önlemler:
Elektrikli cihazlarınızı prizden çekin.
Aydınlatma için alternatif çözümler hazırlayın.
Kesinti sonrası enerji dalgalanmalarına karşı dikkatli olun.
Yetkililer, elektrik altyapısının modernize edilmesi ve uzun ömürlü bir sistem kurulması amacıyla bu kesintilerin yapılacağını açıkladı. Ancak, kesintinin yaşanacağı mahallelerde vatandaşların tedbir alarak günlük planlamalarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulandı.