Silivri'de Üç Gün Sürecek Elektrik Kesintisi! Mahalleniz Listede mi?

Silivri ve Çatalca’da yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı! 13-16 Mart 2025 tarihleri arasında elektrik dağıtım şirketi tarafından bakım, yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları kapsamında uzun süreli elektrik kesintileri yapılacak. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

İşte Kesinti Tarihleri ve Etkilenen Mahalleler:

13 Mart 2025 Perşembe (09:00 - 15:00)

Balaban Mahallesi: Altıntaş, Böğürtlen, Büyükyalı, Fazilet, Kozalaklı, Mayıs, Muzaffer, Omuzdaş, Ömer Seyfettin, Adivar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu

Mimar Sinan Mahallesi: Ulaş, Medeni, Mimar Sinan

Sancaktepe Mahallesi: Amaç Çıkmazı, Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu, Çamlıktepe

İsmetpaşa Mahallesi: Çamlıktepe

Cumhuriyet Mahallesi: Alkonca, Beyazgül, Demirhan, Duru, Dicle, Kına, Kınalı, Kızılçam, Morlale, Süreyya, Tacettin Demirdağ, Yudum

Alibey Mahallesi: Alibey Çeşme

Fener Mahallesi: Mustafa Kemal

Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Anı, Arnavutlar, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı, Aydınlıkyolu Çıkmazı, Bahçeler, Balcıoğlu, Batan, Bayraklı, Eroğlu Çıkmazı, Fabrikalar, Gazete Çıkmazı, Gazze, Gökçin, Gümüşler, Güneştepe Çıkmazı, Güngör Çıkmazı, Havuz, Issız Çıkmazı, Kantar Yolu, Karagöz, Kavaklık, Kağnı, Mehteran, Mustafa Yaşar Çıkmazı, Mutluluk Çıkmazı, Nurlu, Paşabahçe, Taşkınlar Çıkmazı, Tüter, Urartu, Velibey, Çayırlı Mevkii, İklim Çıkmazı, Şahin Özer

14 Mart 2025 Cuma (09:00 - 15:00)

Kavaklı Mahallesi: 1 Kasım, Müge

Yeni Mahalle: Akören

Fevzipaşa Mahallesi: Kınalı Kavşağı Caddesi (09:00 - 12:00)

Çatalca Ovayenice Mahallesi: Güzelce

15 Mart 2025 Cumartesi (09:00 - 15:00)

Sancaktepe Mahallesi: Efsun, Feda, Hacı Arif Bey, Hacı Nurettin Akbulut, Hak, Vazife, Yaman, Yenigün, Yıldıray

Mimar Sinan Mahallesi: Adım, Belde, Elmas, Gökalp, Gökdeniz Çıkmazı, Mert, Nadide, Nilay, Oylum, Prof. Muammer Aksoy, Sağanak, Ören, Özdil, Özgül, Özmen, Öznur

Balaban Mahallesi: Acısu, Ahududu, Akdeniz, Aktürk, Aldanır, Altınordu, Ali Rıfat Çağatay, Arpa, Atifet, Barınak, Barlas, Başarır, Beyatlı, Demiryurt, Dereçay, Doğukent, Didim, Efes, Ela, Erkaya, Ertuğrulbey, Eğitimci, Funda, Firuze, Gökova, Güllaç, Güllü, Güreş, Harman, Hasgül, Hercai, Huri, Hikaye, Karadeniz, Karaosman, Karlı, Karçiçeği, Kestane, Kocatepe, Kuşburnu, Mahinur, Meltem, Melisa, Merve, Muhabbet, Milas, Nemrut, Orak, Pala, Pelinsu, Pilot, Rafine, Rüyam, Saat, Sarıhasan, Sarıçiçek, Selçuklular, Serhat, Serpmeler, Sofi, Sümer, Tırpan, Tomruk, Tomurcuk, Tutku, Uğur Mumcu, Yazmalı, Yelpaze, Yulaf, Yunus Nadi, Ziyaret, Çalışkan, Çaprazlı, İlhan Selçuk, İlker, İpek, Şehit Mustafa Çebi

Selimpaşa Mahallesi: 5007., 5008. Sokak (10:00 - 15:00)

16 Mart 2025 Pazar (09:00 - 15:00)

Selimpaşa Mahallesi: 6043., 6060., 608., 6162., 6205. Sokak

Kesinti Öncesi Alınması Gereken Önlemler:

Elektrikli cihazlarınızı prizden çekin.

Aydınlatma için alternatif çözümler hazırlayın.

Kesinti sonrası enerji dalgalanmalarına karşı dikkatli olun.

Yetkililer, elektrik altyapısının modernize edilmesi ve uzun ömürlü bir sistem kurulması amacıyla bu kesintilerin yapılacağını açıkladı. Ancak, kesintinin yaşanacağı mahallelerde vatandaşların tedbir alarak günlük planlamalarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulandı.