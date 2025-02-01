Silivri'de Üç Mahalle İçin Nazim İmar Planları Askiya çıkarıldı
Silivri'de Küçükkılıçlı, Fener ve Büyüksinekli mahallelerine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları, 31 Ocak 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarıldı.
Silivri Belediye Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu planların askıya çıkmasının mahalleler açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, sürecin tamamlanmasında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür etti.
Askı süreci boyunca vatandaşlar, planlara Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinde ulaşabilecek, varsa itirazlarını belirlenen süre içinde iletebilecek.