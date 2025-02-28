Silivri'de Üç Ortaokul Öğrencisinden Atatürk Büstüne Saygı Duruşu

Silivri Alibey Mahallesi Murtaza Yönet Sokak üzerindeki bir işletmenin önünden her gün okul çıkışı geçen üç ortaokul öğrencisi, işyerindeki Atatürk büstüne asker selamı vererek milli değerlerine olan bağlılıklarını gösteriyor. İşletme yetkilileri ve çevredeki vatandaşlar, bu anlamlı davranış karşısında duygulandıklarını belirterek, gençlerin vatan sevgisinin gelecek nesillere umut verdiğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, bu duyarlı hareketin gençlerin Atatürk sevgisini ve milli bilincini yaşattığını gösterdiğini dile getirirken, öğrencilerin bu davranışı sosyal medyada da takdir topladı.