Silivri'de ulaşım hamlesi: Hümayun Caddesi yenileniyor

Silivri Belediyesi, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ortaköy ile Selimpaşa arasında kritik bir güzergâh olan Hümayun Caddesi’nde uzun süredir gündemde olan yol sorunu için çalışma başlatıldı.

Vatandaş talepleri sahaya yansıdı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mahalle toplantıları ve sosyal medya üzerinden iletilen talepler doğrultusunda Hümayun Caddesi’ndeki sorunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti. Vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin dikkate alındığını ifade eden Balcıoğlu, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Çalışmalar yerinde incelendi

Başkan Balcıoğlu, Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Sahada yapılan incelemelerde, İSKİ ve Silivri Belediyesi ekiplerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.



Modern ve güvenli ulaşım hedefi

Açıklamasında Silivri genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Balcıoğlu, tüm mahallelerde ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini ifade etti. İlçede daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Balcıoğlu, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğini belirtti.