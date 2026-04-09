Silivri'de uluslararası tarım buluşması: Gençler üretimi yerinde öğrendi

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen tarımsal eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıldı. Bulgaristan’ın Sitovo bölgesinden gelen öğrenciler, Silivri TÜRAM Lisesi öğrencileriyle birlikte Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde ağırlandı.

Gerçekleştirilen programda öğrenciler, yazlık sebze tohumlarının ekiminden yerel tohumların dağıtımına, fide dikiminden ürünlerin tarlaya uzanan yolculuğuna kadar üretimin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, hem teorik hem de pratik bilgilerle tarımın temel dinamiklerini yerinde gözlemledi.

Üretimin her aşaması uygulamalı anlatıldı

Etkinlik boyunca gençlere, toprağın bereketi ve üretimin sürdürülebilirliği konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, tarımın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığı; aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir değer taşıdığı ifade edildi.

Başkan Balcıoğlu: “Tarım geleceğimizdir”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin üretim süreçlerine doğrudan katılımının önemine dikkat çekti. Balcıoğlu, “Tarım; emek, kültür ve geleceğin teminatıdır. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi, sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda emeği geçenlere teşekkür edilirken, öğrencilerin öğrenme azmi ve heyecanının gelecek dönemlerde de devam etmesi temennisinde bulunuldu.