Silivri'de Üreticiye 614 Bin Fide ve 4 Ton Tohum Desteği

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Silivri'de üreticilere sebze fidesi ve tohum desteği sağlandı.

Silivri’nin Değirmenöy mahallesinde gerçekleşen törene; İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Bakanlığa bağlı enstitü müdürleri, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, üretici birlikleri, ziraat odası temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar törende yaptığı konuşmada, projelerin yalnızca üretim artışını değil, yerel çeşitlerin korunmasını ve alternatif ürün desenlerinin yaygınlaştırılmasını da hedeflediğini vurguladı.

2025 yılında İstanbul genelinde uygulanacak 14 proje kapsamında;

1.166 dekarlık alanda 2.225 üreticiye 1 milyon 262 bin fide,

23.388 dekarlık alanda 539 üreticiye 42.720 kg tohum temin edilecek.



Projelerin 10 milyon 311 bin TL’lik kısmı Bakanlık tarafından desteklenecek.

Silivri özelinde ise;

1.324 üreticiye 614.271 fide,

426 üreticiye 4.100 kg tohum ulaştırıldı.



İstanbul’da 2021-2024 yılları arasında 71 projeyle 54,5 milyon TL tarımsal destek sağlanırken, 2025 projeleriyle birlikte toplam destek 68,4 milyon TL’ye ulaşacak.

