Silivri'de Üreticiye Can Suyu: Milyonlarca Fide Toprakla Buluşacak

İstanbul Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) finansman desteğiyle hayata geçirilen “Fide Temini Töreni”, Silivri’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarımda sürdürülebilirlik, yerli üretimin desteklenmesi ve âtıl tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla düzenlenen programda üreticilere önemli destek sağlandı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, MHP İstanbul il başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, protokol üyeleri, kooperatif temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

“Fideleri Gıda Güvenliğinin Parçası Olarak Görüyoruz”

Programda konuşan Vali Davut Gül, devletin tarım sektörüne verdiği desteğin stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin bu işe sahip çıkması, çiftçimize destek olması, maliyetleri olabildiğince azaltmaya gayret etmesi, stratejik olarak görülen tarım sektörüne devletimizin, hükümetimizin sadece sözle değil; fiilen de sahip çıktığını gösteriyor.”

Dağıtılan fidelerin yalnızca tarımsal üretim değil, aynı zamanda Türkiye’nin gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını belirten Gül, “Bugün burada dağıtacağımız fideleri sadece toprağa dikilecek birer bitki olarak görmüyoruz. Gıda güvenliğimizin, kendi kendimize yetebilmemizin önemli bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

İstanbul Genelinde 1 Milyon 598 Bin Fide Desteği

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile İstanbul genelinde 860 dekar alanda uygulanacak 8 ayrı fide projesi hayata geçirilecek.

Projeyle yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye toplam 1 milyon 598 bin fide desteği sağlanacağı belirtildi. Yetkililer, proje sayesinde hem üretim kapasitesinin artırılmasının hem de kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

