Silivri'de üreticiye destek başvuruları başladı

Silivri’de küçük ölçekli üreticilere yönelik destek programı kapsamında tohumluk buğday ve saman desteği için başvuru süreci başlatıldı. Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini gerekli belgeleri hazırlamaları konusunda uyardı.

Buğday ve saman desteği verilecek

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen destek programıyla, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve üreticilerin maliyet yükünün azaltılması hedefleniyor. Program kapsamında küçük ölçekli üreticilere tohumluk buğday, hayvan yetiştiricilerine ise saman desteği sunulacak.

ÇKS kaydı şartı aranıyor

Tohumluk buğday desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 2026 yılına ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden veya e-Devlet üzerinden temin etmesi gerekiyor. Söz konusu belgenin muhtarlıklar aracılığıyla çıktı olarak alınabileceği belirtildi.

Saman desteği için başvuruda bulunacak hayvan yetiştiricilerinin ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme belgesi almaları gerektiği kaydedildi.

Başvurular 10 Mart’ta yapılacak

Desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin, gerekli belgelerle birlikte 10 Mart 2026 Salı günü saat 11.00 ile 16.00 arasında muhtarlığa başvuru yapmaları gerekiyor.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, paylaşımında üreticilerin süreci kaçırmamaları için belgelerini önceden hazırlamaları çağrısında bulundu.