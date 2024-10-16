Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişi sağlama ve suçları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden H.Y. (51) ve M.A.Ç. (47), polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayı reddetmiş, bunun üzerine kapı koçbaşı ile kırılarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan incelemelerde, 254 gram esrar, 0,2 gram esrar, hassas terazi, öğütme makinesi ve şeffaf bidon ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 24 Eylül 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.