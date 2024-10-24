Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, 08 Ekim 2024 tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'nde şüpheli E.D. (19)’yi denetim sırasında yakaladı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu anlaşılan E.D.'nin adresine yapılan baskında ise toplam 200.09 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 20 adet kilitli poşet, 200 ml boş aseton kutusu ve bir sprey kutusu ele geçirildi.

Operasyon sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınarak şüphelinin ikametine girildi ve iş yerinde bulunan uyuşturucu maddeler incelendi. E.D., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulamanın ardından tutuklanan E.D., cezaevine gönderildi.

