Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında, 2 Kişi Tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 236 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım 2024 tarihinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan takipte, M.K. (28) isimli şüphelinin bir ikametten çıkarak M.P. (27) ile buluştuğu sırada 25,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, uyuşturucu maddelerin M.E. (42) isimli şahıstan temin edildiği tespit edildi.

M.E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresinde uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, M.E. (42), M.K. (28), K.A. (40), T.A. (37), D.E. (27) ve M.P. (27) isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste ve çevresinde yapılan aramalarda:

236 gram uyuşturucu madde,

25,6 gram uyuşturucu madde,

5,7 gram uyuşturucu madde,

0,5 gram uyuşturucu madde,

5 adet telefon,

1.500 TL nakit para,

1 adet madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli, adli işlemler için Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucu, M.E. (42) ve M.K. (28) tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ettiği belirtildi.