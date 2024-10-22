Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü B.Z. (18) isimli şahsın üzerinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde daralı ağırlığı 52.4 gram olan 5 adet uyuşturucu maddeye daha ulaşıldı. Uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen Y.E.K. (19) isimli şahısın kimliği tespit edilerek operasyon başlatıldı.

Y.E.K.’nin (19) 3 adet suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilmesinin ardından, şüphelilerin Yeni Mahalle’deki ikamet adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 litre aseton, 34.37 gram uyuşturucu ham maddesi, 432.38 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde, 1480 gram uyuşturucu madde, 400 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 dolu fişek, 360 adet uyuşturucu satışında kullanılan klipsli poşet ve uyuşturucu madde imalinde kullanıldığı düşünülen 7 adet eldiven ele geçirildi.

B.Z. ve Y.E.K. hakkında adli işlemler başlatıldı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.