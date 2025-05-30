Silivri'de Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın başkanlığında, "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçedeki ilgili kurumların amirleri katıldı.

Kurumlar arası iş birliği güçlendirildi

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, özellikle gençleri tehdit eden madde bağımlılığına karşı yapılacak çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, ilçede yürütülen mevcut projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Hedef: Daha güvenli bir Silivri

Toplantıda; önleme, bilinçlendirme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi. Kaymakam Toğan, toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluğa dikkat çekerek, “Uyuşturucu ile mücadelede tüm kamu kurumlarımızla, sivil toplumla ve vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz” mesajını verdi.