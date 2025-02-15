Silivri'de Uzun Süreli Elektrik Kesintisi!
BEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 17 Şubat 2025 tarihinde Silivri'nin birçok mahallesinde planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
BEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 17 Şubat 2025 tarihinde Silivri'nin birçok mahallesinde planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılacak kesintiler, bakım çalışmaları, abone bağlantıları ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi nedeniyle gerçekleştirilecek.
Kesintiler 09:00 - 17:00 saatleri arasında belirli bölgelerde uygulanacak.
Hangi mahalleler etkilenecek?
Elektrikler ne zaman gelecek?
Detaylar haberimizde!
Kesinti detayları şu şekilde:
09:00 - 17:00 | Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Alipaşa Mahallesi: Derinyol Sokak
Küçük Kılıçlı Mahallesi: Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer, İsmail Kamil Kılıç Sokak
09:00 - 17:00 | Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Yeni Mahalle: 125. Yıl, Sait Girgin, Vahit Sokak
09:00 - 17:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
Etkilenen Bölgeler:
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Pamuklar Sokak
Büyükçavuşlu Mahallesi: Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Büyükçavuşlu, Birlik, Demokrasi, Denizyıldızı, Esaret, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Girgin, Hancıoğlu, Karakartal, Kültürlü, Münevver, NATO, Sarıefe, Sencer, Türkler, Yahya Kemal Beyatlı ve birçok sokak
09:00 - 12:00 | Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Balaban Mahallesi: Boğazkale, Örgün Sokak
09:00 - 17:00 | Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
Hürriyet Mahallesi: Afacan, Ahenk, Alinteri, Ballıca, Bayır, Başaran, Beykoz, Boran, Celil, Enes, Güzelbahçe, İncekum, Şenler Sokak
Kavaklı Mahallesi: Beykoz Sokak
09:00 - 16:00 | Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
Selimpaşa Mahallesi: 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6027, 6028, 6030, 6032, 6033, 6034, 6046, 6047, 6071, 608, 6081 ve Güller Sokak
10:00 - 14:00 | Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme
Etkilenen Bölgeler:
Büyük Kılıçlı Mahallesi: Pamuklar Sokak
Büyükçavuşlu Mahallesi: Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Büyükçavuşlu, Demokrasi, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Girgin, Karakartal, Kültürlü, Münevver, NATO, Türkler, Yahya Kemal Beyatlı ve diğer sokaklar
12:00 - 17:00 | Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Sancaktepe Mahallesi: Altınçeşme Sokak
Silivri genelinde farklı mahalleleri kapsayan bu kesintiler sırasında vatandaşların gerekli önlemleri alması öneriliyor. Elektrik kesintileri ile ilgili detaylı bilgiye BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.