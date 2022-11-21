Silivri'de 'Vefa' programı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 Eylül ayından itibaren Ulusal düzeyde hayata geçirilen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı Silivri’de de faaliyete geçirilmişti. Proje kapsamında Silivri’de yaşlı, engelli, kimsesiz ve sağlık sorunları olan vatandaşların evlerinin temizliği, kişisel bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının tespit edilip karşılanarak vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçları giderilmeye devam edildi.

Bu kapsamda Silivri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan vefa ekibi ile 120 vatandaşın ayda iki kez olmak üzere ev temizliği ve kişisel bakımları karşılandı.

