Silivri'de villada kardeşini öldürmüştü: 20 yıllık mal varlığı kavgasında 3 sanık hakim karşısında

Silivri’de 2003 yılında mal varlığı nedeniyle kardeşi Zeki Aslan’ı öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan Vahit Aslan, pandemi nedeniyle cezaevinden çıktıktan sonra bu kez eşi ve oğluyla birlikte diğer kardeşi Ahmet Aslan’ı tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul Silivri’de 2003 yılında mal varlığı nedeniyle kardeşi Zeki Aslan’ı villada öldüren Vahit Aslan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Vahit Aslan daha sonra pandemi nedeniyle cezaevinden çıkmıştı. İddiaya göre Vahit Aslan bu kez, oğlu ve eşiyle birlikte kardeşi Ahmet Aslan’ı mal varlığına el koymak için tehdit etmeye başlamış ve müştekiler tarafından Vahit Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Vahit, Ayfer ve Çetin Aslan’ın her iki şikayetçi karşıya ayrı ayrı “Birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs” suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Vahit ve Çetin Aslan’ın Ahmet Aslan ile Sevim Aslan’a karşı “Hakaret” suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Vahit Aslan, eşi Ayfer Aslan ve oğlu Çetin Aslan hakim karşısında çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Çetin Aslan, Ayfer Aslan ve Vahit Aslan katıldı. Duruşmaya müştekiler Sevim Aslan, Ahmet Aslan ve taraf avukatları da hazır bulundu.

“İşlemlerin hepsini gönüllü yaptı”

Sanık Çetin Aslan ifadesinde, “Ben 2020 yılının Eylül ayından itibaren babamın vasisiyim. Tüm iş ve işlemlerini ben yürütmekteyim. Babam kendini toparlayınca eski vasisi Halim Aslan’dan hesap defterini istedi. Babamın oteli olduğu için yapılan işlemleri kontrol etmek istemişti. Amcam, babama psikolojisinin bozuk olduğunu yönünde birçok mazeret bildirdi. Defterleri vermeyi devamlı erteledi. Babam, amcam Ahmet Aslan’ın üzerine üç tane tapu yapmıştı. Amcam Halim Aslan’ın üzerine de yapmıştı. Amcam Halim Aslan defterleri getirmedi. Tapuları vermeyi kabul etmedi. Ancak Ahmet Amcam tapuları vereceğini söyledi. işlemlerin hepsini gönüllü yaptı. Onu kaçırdığımız ve ya zorla götürdüğümüz yerler yoktur. Bu komployu bize Halim amcamın yaptığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sanık Ayfer Aslan mahkemede suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

“Bana silah gösterdi”

Müşteki Ahmet Aslan beyanında, “Vahit Aslan benim diğer ağabeyim Zeki Aslan’ı mal için öldürdü. Sonra sıra bana geldi. Beni de mal varlığım için öldürmeye kalktı. Bana telefon açarak benim mal varlığımı kendisine devretmemi istedi. Bana silah gösterdi. E devlet şifremi aldı. Zorla işlemler yaptırdılar” diye konuştu.

“Sıra müvekkillere gelmiştir"

Müşteki avukatı Deniz Özdal beyanında, “Ses kaydının sanıklardan Çetin’e ait olduğu dosyadaki iki bilirkişi raporu ile ispatlanmış vaziyettedir. Bundan bir süre önce kardeşlerden biri sanık Vahit tarafından aynı sebeple öldürülmüştür. Şimdi sıra müvekkillere gelmiştir. Sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, sanık Vahit Aslan’ın yazılı ifadesini kabul etti. Sanıkların tutuklu yargılanmalarını reddetti. Heyet duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Duruşma sonrası müşteki taraf açıklama yaptı

Müşteki Sevim Aslan açıklamada, “Vahit Aslan daha önce mal varlığından dolayı Zeki Aslan’ı öldürmüştü. 12 yıl cezaevinde yattı. Pandemiden dolayı dışarı çıktı. Bu sefer bize sarmaya başladı, bizim mal varlıklarımızı almaya çalıştı. Haciz, tehdit, yağma ve sahte icra yollarıyla bizim mal varlıklarımıza el koymak istiyor. Öyle ya da böyle o mal varlıklarınızı verin diyor. Evimize gelerek çocuklarımla beni tehdit ettiler. Eşim baş edemediği için şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Ben burada kaldım. Biz onlarla baş edemediğimiz için şikayette bulunduk. Umarım adalet yerini bulur. Cezalarını çekerler” dedi.

“Adaletin yerini bulacağını umuyoruz”

Avukat Deniz Özdal yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir tehdit altındayız. Bugün dosyamızın bu adliyedeki ilk duruşması oldu. Vahit Aslan bundan kısa bir süre önce öz kardeşini mal varlığı sebebiyle öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla cezaevindeydi. Pandemi izninden dolayı dışarı çıktı. bu kez de diğer kardeşlerine aynı şekilde mal varlıklarını kendi adına devralabilmek için silahla gece vakti konutuna gelip yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledi. Bugünde silahlı yağma suçunun ilk duruşması yapıldı. Biz şu an konuşurken bile gelip bizi tehdit ediyorlar. Duruşma salonunda da çok büyük tehditler savurdular. Ben bile kendi çocuklarımla tehdit edildim. Adaletin yerini bulacağını umuyoruz. Bu tür şeyler bu kadar kolay olmamalı, insanların canı bu kadar ucuz olmamalı biz gerekli yasal süreçleri izliyoruz” şeklinde konuştu.

İddianame

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vahit Aslan ve Ahmet Aslan’ın kardeş oldukları belirtildi. İddianamede, 2020 ve 2021 tarihlerinde farklı zamanlarda birden çok kez şüpheliler Vahit Aslan, Afyer Aslan ve Çetin Aslan’ın fikir ve eylem birliği içerisinde şikayetçiler Ahmet Aslan ile eşi Sevim Aslan’ın üzerlerinde kayıtlı gayrimenkullerini Vahit Aslan’ın üzerine devretmeleri için tanık beyanları, toplanan deliller doğrultusunda silahla tehdit ettikleri ifade edildi.

Şüphelilerin savcılık aşamasında alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği, şüpheli Vahit ve Çetin Aslan’ın farklı tarihlerde Ahmet ile Sevim Aslan çiftine karşı hakaret suçu da işlediği belirtildi. İddianamede, Vahit, Ayfer ve Çetin Aslan’ın her iki şikayetçi karşıya ayrı ayrı “Birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs” suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Vahit ve Çetin Aslan’ın Ahmet Aslan ile Sevim Aslan’a karşı “Hakaret” suçundan ayrı ayrı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.