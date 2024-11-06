Silivri'de Viyadük Altı Peyzaj Çalışmaları Başladı

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen Şehir Geçişi Projesi’nin önemli bir ayağı olan viyadük altı peyzaj düzenleme çalışmaları hız kazandı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projeyi yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Sulama altyapısının tamamlanmasının ardından bölgede bitkilendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’yi daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Viyadük altındaki alanı sadece bir geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda sosyal ve yeşil bir yaşam alanı olarak tasarlıyoruz,” dedi. Bu kapsamda, peyzaj çalışmalarının sulama altyapısı tamamlanmış durumda ve şimdi sıra bitkilendirme aşamasına geldi.

Bölgeyi çevre düzenlemeleriyle zenginleştiren proje kapsamında, yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil alanlar ile Silivri’nin kent estetiğine katkı sağlanması hedefleniyor. Balcıoğlu, Şehir Geçişi Projesi ile viyadüğün Silivri’nin iki yakasını bir araya getirirken aynı zamanda ilçenin yaşam kalitesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Peyzaj düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, viyadük altı bölgesinin yeşil bir dokuya kavuşması, ilçe sakinlerine yeni bir sosyal alan sunulması ve kent estetiğine katkı sağlanması bekleniyor.