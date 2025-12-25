Silivri'de Yağmur Etkili: Rüzgâr Kuvvetli, Hava Serin

Silivri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, gün boyu aralıklarla devam edecek. Meteorolojik verilere göre en yüksek sıcaklık 13–14 derece, en düşük sıcaklık ise 6–8 derece aralığında seyredecek. Nem oranı yüzde 88 seviyesinde ölçülürken, hava basıncının hızla yükseldiği bildirildi.

Rüzgârın kuzey yönlerden saatte yaklaşık 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle açık alanlarda hissedilen soğukluğu artırıyor. Görüş mesafesi ise 11 kilometre ile şu an için iyi seviyede.

UV endeksi günün kalanında düşük seviyelerde kalırken, hava kalitesi orta düzeyde (AQI 62) ölçüldü. Koşu ve açık hava sporları için şartların olumsuz olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, yağış ve rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbir almaları konusunda uyarıda bulunuyor. Gün batımının ise saat 17.43’te gerçekleşmesi bekleniyor.