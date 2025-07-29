Silivri'de Yağmur Suyu Izgaralarında Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Piri Mehmet Paşa Mahallesi Sanatkârlar Caddesi ile Endülüs Sokak, ayrıca Yeni Mahalle’nin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağmur suyu ızgaraları özel kombine araçlarla temizleniyor.

Çalışmalar, olası tıkanıklıkların ve yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesini hedefliyor. Yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için düzenli olarak yapılan temizlikler, tıkanıklık nedeniyle oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskini en aza indiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, benzer temizlik çalışmaları Silivri genelinde periyodik olarak devam edecek.