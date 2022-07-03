Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Celaliye Çöplüğü’nde başlayan yangın, Ortaköy Mahallesi Ayazma mevkiinde bulunan buğday tarlasının yanmasıyla devam etti. 80 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan aynı saatlerde Selimpaşa Araptepe mevkiinde de yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde ilerleyen yangına, Silivri İtfaiyesi ile Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 140 dönümlük alanın kül olduğu yangında 30 kovan arı da telef oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.