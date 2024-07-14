Silivri'de Yangın Paniği: 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar

Yangın, dün akşam saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların binayı sarması üzerine bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın, komşuları tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yapılan incelemeler sonucu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.