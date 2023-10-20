Silivri'de yarın 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak

21 EKİM 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ- BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, YETENEKLİ, YOL, İSMET İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, HÜSNÜ ALBAYRAK, KUZGUNCUK, LÜLE, MART, MUHTEREM, RÜSTEMBEY, ŞAH sk bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah YÜCE ER sk bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 21/10/2023 09:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, GÜNDOĞDU, HALUK ÖZDEN, MECLİS, MUSTAFA KIZILTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, ÇELİK sk bölgelerinde 21/10/2023 10:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 21/10/2023 10:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah BAYINDIR, BAŞPINAR, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRİNCİ, CEMŞİT, DARGEÇİT, GÖLBAŞI, GÖLYANI, HIZIROĞLU, HİSARÖNÜ, KESTİRME, KETENDERE, KÖYALTI, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MİLLİ MÜCADELE, NARGİLE ÇIKMAZI, NAZLI, PERİ, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TOHUM, TRABLUS, TRUVA, TUĞRABERK, TUĞRALI, ÖZ KANARYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/10/2023 10:00:00 - 21/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 21/10/2023 10:00:00 - 21/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 21/10/2023 13:00:00 - 21/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.