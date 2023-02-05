Silivri'de yarın 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi.

İstanbulluları kar yağışına karşın uyaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Hemşehrilerim, #İstanbul'da beklenen fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirlerimizi aldık. ✅ Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

AKOM'DAN UYARI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

SİLİVRİ'DE 6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları takip ediliyor. Henüz pazartesi okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

