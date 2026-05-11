Silivri'de Yarın Elektrik Kesintisi Alarmı: Mahalle Mahalle Sokak Listesi Açıklandı
BEDAŞ'ın 12 Mayıs Salı günü gerçekleştireceği planlı çalışmalar kapsamında Silivri'de birçok mahalle ve sokakta saatler sürecek elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Silivri’de 12 Mayıs 2026 Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin detaylarını paylaştı. Abone/şube bağlantısı, bakım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi nedeniyle yapılacak kesintilerin sabah 09.00’da başlayacağı ve bazı bölgelerde 17.00’ye kadar süreceği bildirildi.
Alibey, Balaban ve Sancaktepe’de Kesinti
Abone/şube bağlantısı çalışmaları kapsamında Alibey Mahallesi Ali Bostancı Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Balaban Mahallesi’nde ise Abdi İpekçi, Ali Balcıoğlu, Balaban Çeşme, Büyük Önder Atatürk, Göktürk, Gülhatmi, Hacegan, Halk, Hasan Güneş, Kaktüs, Kandil, Karbeyaz, Kasımpatı, Kırsal, Kübra, Mimar Hayrettin, Soğanlı, Yetenekli, Yol ve İsmet İnönü Sokak kesintiden etkilenecek.
Sancaktepe Mahallesi’nde Abdullah Akbulut, Büyük Önder Atatürk, Hüsnü Albayrak, Kuzguncuk, Lüle, Mart, Muhterem, Rüstembey ve Şah Sokak’ta da elektrik verilemeyecek.
Mimar Sinan Mahallesi’nde ise Mimar Sinan, İnönü Sokak ve Özgürlük Caddesi’nde planlı kesinti yapılacak.
Selimpaşa’da 4 Sokak Etkilenecek
Selimpaşa Mahallesi’nde 201., 2157., 2159. ve 2161. sokaklarda 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacağı açıklandı.
Büyük Çavuşlu ve Büyük Kılıçlı’da Kapsamlı Bakım
Bakım çalışması ve kapsamlı TM bakımı nedeniyle Büyük Kılıçlı Mahallesi Pamuklar Sokak ile Büyük Çavuşlu Mahallesi’nde onlarca sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.
Demokrasi, Ergenekon, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gölet, Hükümdar, Katibim, Mehmet Ali Uzer, Milli Mücadele, Nato, Narlıkapı, Piyade, Safahat, Ticaret, Yüzüncüyıl, İstanbul, Şemdin ve çevresindeki çok sayıda sokak çalışmalardan etkilenecek bölgeler arasında yer aldı.
Akören Mahallesi’nde Kesinti 16.45’e Kadar Sürecek
Akören Mahallesi’nde yapılacak kapsamlı bakım çalışması nedeniyle Altay, Bağlarbaşı, Ceviz Bağları, Emir Külal, Gürsel, Hatip, Koru, Leylek Kavak, Merkez, Ortakuyu, Sağlık, Sultan Çeşme, Çukurçeşme ve İncir Bağları sokaklarında 09.45 ile 16.45 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri önceden almaları gerektiğini belirtirken, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.