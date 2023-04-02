Silivri'de yaşayan çifte vatandaşlar oylarını kullanıyor

Silivri’de de Ertuğrul Gazi okulunda sandıklar kuruldu. Silivri’de yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

Son iki yılda 5. defa parlamento seçimleri için sadık başına geldiklerini ifade eden Silivri Bulgaristan Göçmenleri derneği Başkanı Ercan Çalışkan “Malumunuz bugün Bulgaristan parlamento seçimleri gerçekleşiyor. Silivri Ertuğrul Gazi okulunda oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00 itibariyle başladı. Burada Bulgaristan göçmenleri derneği olarak tüm yönetim kurulumuzla birlikte gelen tüm çifte vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Oy kullanma noktasında zeyilname dediğimiz evrakı dolduruyoruz. Bu sene iki sınıfa 2 makine 2 de elle oy kullanılan sadığımız var, ondan dolayı hiçbir yoğunluğumuz yok. Tüm çifte vatandaşlarımızı, vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye ve oylarını kullanmaya Silivri Ertuğrul Gazi Okuluna bekliyoruz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim" dedi.