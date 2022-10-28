Silivri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Olay, Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken Sitesi Bedri Rahmi sokak üzerinde bulunan villa da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; denetimli serbestlikten yararlanarak imza atması gereken Eyüp D. için eve giden jandarma ekipleri, evde Eyüp D. ve Meryem D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili araştırma başlatılırken, ekiplerin çalışması sonrasında yaşlı çiftin cenazeleri adli tıp kurumuna götürüldü.

