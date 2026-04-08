Silivri'de yatırımlar hızlanıyor: Ankara temasları sonuç verdi

Silivri’de medya temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, hem yerel sorunlara hem de Ankara’da gerçekleştirilen temaslara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Basının kamu yönetiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Barlas, “Silivri’de basınımızla güçlü bir iletişim içerisindeyiz. Yeri geldiğinde eleştirileriyle bizleri yönlendiren, yeri geldiğinde kamuoyunu doğru bilgilendiren basınımız bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Ankara temaslarıyla süreç hızlandı

Geçtiğimiz hafta Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Barlas, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmelerin Silivri açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Barlas, “Sayın Bakanımız sorunlara anında çözüm üretme noktasında büyük bir hassasiyet gösterdi. İlgili genel müdürlerle doğrudan iletişim kurularak süreçlerin hızlandırılması yönünde önemli adımlar atıldı” dedi.

Millet bahçesi için yeni dönem

Silivri Millet Bahçesi’nin mevcut durumunun vatandaşlardan yoğun eleştiri aldığını belirten Barlas, alanın bakım ve işletme sürecine ilişkin yeni bir model üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, millet bahçesinin Emlak Yönetimi’ne tahsis edilmesi ve profesyonel bir işletme modeliyle yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Barlas, “Otopark, peyzaj ve sosyal alanlarıyla birlikte modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti alması için süreci hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Otopark ve ulaşım yatırımları

Millet bahçesi içerisinde yer alan ve uzun süredir açılamayan otoparkla ilgili de bilgi veren Barlas, teknik sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. Yaklaşık 120 araç kapasiteli otoparkın kısa süre içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydeden Barlas, ayrıca elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının da projeye dahil edildiğini söyledi.

Öte yandan ulaşım altyapısına ilişkin projelere de değinen Barlas, TEM bağlantı noktaları ile şehir içi trafiği rahatlatacak yeni yol düzenlemelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacağını ifade etti. Yeni Mahalle ve Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan trafik yoğunluğu ve kazaların önüne geçilmesi için çift gidiş-çift geliş yol projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Tapu sorunu çözüm yolunda

Kırsal mahallelerde uzun süredir devam eden tapu sorunlarına da değinen Barlas, özellikle rezerv yapı alanlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Ankara’da önemli görüşmeler yapıldığını aktardı. Yapısı bulunan ancak tapu alamayan vatandaşlar için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Barlas, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci hızlandırıyoruz. Milli Emlak bünyesinde teknik personel desteği sağlanacak ve işlemler daha hızlı ilerleyecek” dedi.

Rayiç bedeller yeniden değerlendirilecek

Rayiç bedellerle ilgili yaşanan sıkıntıların da gündeme geldiğini belirten Barlas, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak birimlerinin yer aldığı yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu komisyonun mevcut bedelleri yeniden değerlendirerek vatandaşları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağını ifade etti.

Tarımda yeniden yükseliş hedefi

Silivri’nin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken Barlas, organize sera bölgesi projesiyle üretimin artırılacağını söyledi. “Silivri geçmişte İstanbul’un sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan önemli bir üretim merkeziydi. Bu kimliği yeniden güçlendirmek istiyoruz” diyen Barlas, üreticilere yönelik desteklerin artırıldığını vurguladı.

Bu kapsamda 82 aileye barbunya tohumu dağıtılacağını, kadın üreticilere yönelik biber fidesi desteğinin ise 350 bine çıkarıldığını belirtti. Ayrıca Silivri barbunyası için coğrafi işaret alınması ve bu ürüne özel bir festival düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sağlık yatırımları dikkat çekiyor

Silivri’de sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Barlas, şehir hastanesi projesinin ihale aşamasına geldiğini açıkladı. İlçede sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen gün arttığını belirten Barlas, günlük muayene sayısının 5 bini aştığını söyledi.

Selimpaşa’da diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirten Barlas, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni bir alan tahsisi beklendiğini ve bu sürecin tamamlanmasıyla hizmetlerin daha erişilebilir hale geleceğini ifade etti.

Büyük projeler Silivri’ye değer katacak

Toplantıda ayrıca Selimpaşa Limanı’nın büyütülmesi, Avrupa’nın en büyük atış poligonlarından birinin Silivri’ye kazandırılması ve çeşitli spor yatırımları da gündeme geldi. Bu projelerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda ilçeye katkı sağlayacağını belirten Barlas, yatırımların etap etap hayata geçirileceğini söyledi.

Belediye mali durumu eleştirildi

Silivri Belediyesi’nin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barlas, gelir-gider dengesinde ciddi açıklar olduğunu iddia etti. Faiz giderlerindeki artışa dikkat çeken Barlas, belediyenin mali disiplin konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Siyasi gündeme ilişkin mesajlar

MHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Volkan Yılmaz hakkında da konuşan Barlas, bu atamanın Cumhur İttifakı açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Yerel seçimlere ilişkin sorulara da yanıt veren Barlas, adaylık süreçlerinin genel merkezler tarafından belirleneceğini ve ittifakın kararına saygı duyacaklarını ifade etti.

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sami Barlas, Silivri’de kamu yatırımlarının artarak devam edeceğini ve tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

