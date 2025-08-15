Silivri'de Yaz Kurslarıyla Çocuklar Kur'an'la Buluştu
Silivri İlçe Müftülüğü'nün yaz kurslarında çocuklar hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi hem de dini bilgilerle buluştu.
Silivri İlçe Müftülüğü koordinesinde 1 Temmuz - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen yaz kursları tamamlandı. İlçe genelindeki cami ve kurs merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenirken aynı zamanda temel dini bilgiler de edindi.
Kurslarda öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler, sohbetler ve değerler eğitimi çalışmaları yapıldı. Eğitim sürecinin sonunda düzenlenen kapanış programlarına Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Sağlam, kurslara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm öğreticilere ve ailelere teşekkür etti.
Program, öğrencilerin Kur’an tilaveti ve dualarının ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.