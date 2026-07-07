Silivri'de Yaz Spor Okulları Açıldı! Binlerce Çocuk Sporla Buluştu

Silivri Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Binlerce çocuk yaz tatilini spor, eğitim ve sosyal etkinliklerle değerlendirecek.

Çocuklar İçin Spor Dolu Yaz Başladı

Silivri Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları, düzenlenen coşkulu açılış programıyla yeni dönemine başladı. Binlerce çocuğun yaz tatilini spor yaparak, eğlenerek ve yeni arkadaşlıklar kurarak geçireceği organizasyonun açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılış programına Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların heyecanı ve ailelerin mutluluğu dikkat çekti.

Farklı Branşlarda Uzman Eğitmenlerle Eğitim

Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar, birbirinden farklı spor branşlarında alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alma fırsatı bulacak. Program boyunca çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra takım ruhu, disiplin, özgüven, paylaşım ve arkadaşlık gibi sosyal beceriler kazanmaları da hedefleniyor.

Sağlıklı Nesiller İçin Spor Vurgusu

Silivri Belediyesi'nin hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklar yaz tatillerini verimli geçirirken, düzenli spor yapma alışkanlığı da kazanacak. Eğitim süreci boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, yaz dönemi boyunca binlerce çocuğun sporla buluşacağı organizasyonun ilçedeki sportif altyapının güçlenmesine katkı sunacağını belirterek, tüm öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yaz tatili diledi.