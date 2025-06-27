Silivri'de Yaz Spor Okulları başlıyor

Silivri Belediyesi’nin, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Silivri Belediyesi, çocukların hem fiziksel gelişimine katkı sağlamak hem de keyifli bir yaz geçirmelerine imkan tanımak amacıyla bu yıl da Yaz Spor Okulları’nı hayata geçiriyor. Birçok alanda eğitimlerin verileceği spor okullarının açılışı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 18.00’de Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde yapılacak törenle açılacak. Açılış töreninde, çocuklar eğitmenler eşliğinde çeşitli spor dallarını tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak. Yüzmeden basketbola, jimnastikten voleybola kadar birçok branşta eğitimlerin verileceği Yaz Spor Okullarıyla, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amaçlanıyor.