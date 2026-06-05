Silivri'de Yaz Temizliği Hızlandı: Mahalle Mahalle Çalışma

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ilçenin dört bir yanında saha çalışmalarını sürdürüyor. Daha estetik, temiz ve sağlıklı bir kent görünümü hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, refüjler, cadde ve sokaklar ile kamusal alanlarda yoğun mesai harcanıyor.

Mahallelerde Eş Zamanlı Çalışma

Gümüşyaka Fatih Caddesi Adsıznefer Sokak’taki çocuk parkı ve basketbol sahasında bakım-onarım yapılırken, Çanta Mahallesi Kırsal Sokak’ta bulunan Çanta Aile Sağlığı Merkezi çevresinde ot biçimi gerçekleştirildi.

Selimpaşa Kadınlar Plajı’nda ot biçimi ve temizlik çalışmaları yapılırken, Selimpaşa 6093. Sokak refüjlerinde biçme işlemleri sürdürüldü. Ortaköy Stadı kalelerinde ise kaynak ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Parklar, Refüjler ve Yeşil Alanlar Elden Geçirildi

Yenimahalle 7042 ve 7048. sokaklarda ağaç sulama çalışmaları yapılırken, Yunus Ali Taşkın Sokak çocuk parkında onarım ve ot kesme işlemleri tamamlandı.

Gümüşyaka Akçakoca Sokak, Ergüven Sokak Çay Bahçesi, Kavaklı Caddesi, Mimarsinan Mahallesi Günpınar Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Azim Sokak ve Çanta Mahallesi Dergah Sokak orta refüjünde de ot biçme çalışmaları yürütüldü.

Boş Arsalar ve Sokaklar Takipte

Kınalı Mahallesi Namdar Sokak çocuk parkı, Selimpaşa 3038 ve 3039. sokaklar, Gümüşyaka Cahit Araf Caddesi, Ortaköy Postane Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Dilek Sokak’ta tırpan biçimi ve temizlik çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde cadde, sokak ve yerleşim alanları içinde kalan boş arsaların ot temizliği; iş makineleri, tamburlu traktörler ve motorlu tırpanlarla belediye ekipleri tarafından düzenli olarak takip ediliyor.