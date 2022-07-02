Silivri'de Yazlık Sinema Günleri Başladı

Yürüttüğü kültür sanat faaliyetleriyle tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Silivri Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin gala gösterimi ile başladı. Vega AVM yanında kurulan alanda yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyon izleyicilerden tam not aldı. Gala programına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, filmi Silivrililer ile birlikte izledi. 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar devam edecek olan Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri; cuma, cumartesi ve pazar günleri Vega AVM yanında, hafta içi ise Silivri’nin köy ve mahallelerinde gerçekleştirilecek. Programlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı seçkin filmler olan; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yunus Emre Aşkın Sesi, Ankara Yazı Veda Mektubu, Son Mektup, Züğürt Ağa, Ertuğrul 1980, Çanakkale Yolun Sonu, Dağ 2, İyi Ki Varsın Eren gibi Türk filmleri ile Vikingler ve Aslan Kral gibi çocuk animasyon filmleri Silivrililerin beğenisine sunulacak. Silivri Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruları yayımlanacak olan etkinliklere Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinlik takvimine göre bu akşam (2 Temmuz 2022) saat 21.30’da animasyon filmi Vikingler çocuklar için gösterimde olacak.

YILMAZ: “SİLİVRİ BİR MARKA DEĞERİ OLACAK”

Film gösterimi öncesinde bir konuşma yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Güzel bir Silivri akşamında siz kıymetli hanımefendilerle, beyefendilerle, Yeşilçam’ın duayenleriyle ve sanatçı dostlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz yola çıkarken ‘Silivri’de Hayat Var’ dedik. ‘Mutlu Silivri’, ‘Marka Kent Silivri’ dedik. Silivri’de yaşayanların tarihiyle, doğasıyla, kültür ve sanatıyla tamamen Silivri’yi yaşayacağı; çocukların ve gençlerin eğitimle, kültürle, sanatla bezendiği bir Silivri hayal ettik. Pandemi sebebiyle bir arada olacağımız birçok etkinliği maalesef gerçekleştiremedik lakin pandeminin ardından bu faaliyetlerimize tam gaz yeniden başladık. Bu amaçla yürüttüğümüz etkinliklerden bir tanesi olan ve katılımın ücretsiz olduğu yazlık nostaljik sinemalarımızla Silivri’nin merkezinde haftada 3 gün sizleri misafir edeceğiz. Tabi Silivri’nin köylerini, beldelerini, mahallelerini de unutmuyoruz. Haftada 3 gün şehir merkezindeyken 4 gün de Selimpaşa’da, Seymen’de, Büyükçavuşlu’da, Danamandıra’da, Kurfallı’da yani Silivri’nin dört bir yanında sinema gösterimleri yapacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmleri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Buradaki muradımız sizleri nostaljik bir ortamda Yeşilçam’ın o büyülü atmosferine geri döndürmek ve eğlenceli animasyon filmleriyle çocuklarımızın stresini azaltmak. Silivri Belediyesi, yürüttüğü tarım faaliyetleriyle, kültür ve sanat etkinlikleriyle Türkiye’nin farklı yörelerinde konuşulan, öncü olan, örnek alınan bir belediye haline geldi. Silivri’nin marka bir değer olması adına 3 yılda oldukça fazla mesafe kat ettik. Bundan sonraki süreçte de çok hızlı hareket ederek ‘Marka Kent Silivri’ ve ‘Mutlu Silivri’ hayalimize kısa bir zamanda ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın’ı ve onun şahsında ahirete irtihal eden bütün kültür sanat insanlarını rahmetle andı.

Etkinlik galasına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Oyuncu Hikmet Taşdemir, Oyuncu Yıldırım Memişoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.