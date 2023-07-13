Silivri'de yazlık sinema heyecanı başlıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın, “Silivri’de yaşayan 7’den 70’e herkes kültür ve sanatla bezenecek” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği düzenliyor. 14 Temmuz 2023 Cuma günü Afacanlar İş Başa Düştü filminin gösterileceği gala programı ile başlayacak olan etkinlik, 15 Temmuz 2023 Cumartesi Kuşatma Yedi Uyuyanlar, 16 Temmuz 2023 Pazar günü ise Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu filmi ile devam edecek. VEGA AVM yanında kurulan alanda saat 21.00’da gerçekleştirilecek olan sinema etkinliğine Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

14 TEMMUZ’DA GALA DÜZENLENECEK

Silivri’deki Yazlık Sinema Nostaljisi keyfi, 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20.30’da Afacanlar İş Başa Düştü filminin gösterileceği gala programı ile başlayacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, VEGA AVM yanındaki alanda düzenlenecek gala programına katılarak filmi Silivrili vatandaşlarla birlikte izleyecek.