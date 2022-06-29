Silivri'de yazlık sinema keyfi başlıyor

Silivri'de yaşayan 7'den 70'e bütün vatandaşların kültür ve sanatla bezenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, ilçenin dört bir yanında Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği düzenliyor. 1 Temmuz'da Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galasıyla başlayacak olan etkinlikler 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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  • 29.06.2022 18:04
  • Güncelleme: 29.06.2022 18:04
Silivri'de yazlık sinema keyfi başlıyor
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İlçede kültür ve sanatı yaşatmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eliyle ilçe sakinlerinin konuk edileceği Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği düzenliyor. Vega AVM yanında kurulan beyazperdede 1 Temmuz 2022 Cuma günü Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galası ile başlayacak olan sinema etkinlikleri, 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri; cuma, cumartesi ve pazar günleri Vega AVM yanında, hafta içi ise Silivri’nin köy ve mahallelerinde gerçekleştirilecek. Programlarda; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yunus Emre Aşkın Sesi, Ankara Yazı Veda Mektubu, Son Mektup, Züğürt Ağa, Ertuğrul 1980, Çanakkale Yolun Sonu, Dağ 2, İyi Ki Varsın Eren gibi Türk filmleri ile Vikingler ve Aslan Kral gibi çocuk animasyon filmleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliklerine Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Etkinlik duyuruları Silivri Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanacak.

1 TEMMUZ’DA GALA DÜZENLENECEK

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Silivri’deki Yazlık Sinema Nostaljisi keyfi, 1 Temmuz 2022 Cuma günü saat 20.30’da Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galası ile başlayacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Vega AVM yanındaki alanda düzenlenecek gala programına katılarak filmi Silivrili vatandaşlarla birlikte izleyecek.
 

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