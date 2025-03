Silivri'de yeni bir proje: Koza Evleri'nin temeli atıldı

Silivri’de birçok projeyi başarıyla hayata geçiren Yıldırımlar Konut, yeni projesi Koza Evleri için temel atma töreni düzenledi. Kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirilen törene İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Silivri Baş Vaizi Ali Öztürk ve iş insanları katıldı.

4 PROJE AYNI ANDA SÜRÜYOR!

Paşa Evleri, Kasaba Evleri, Ensar Evleri ve Nisa Evleri projelerini tamamlayan Yıldırımlar Konut, şu an İstikbal Evleri ve Sena Evleri’nin inşaatına devam ederken Koza Evleri’nin temelini attı, Akasya Evleri’nin de hafriyat çalışmalarını başlattı.

Silivri’nin gelişimine katkı sağlayan projelerle, modern ve konforlu yaşam alanları inşa eden Yıldırımlar Konut firma sahiplerinden Yasin Yıldırım, “Yıldırımlar Konut Ailesi’nin 80 daire, 20 adet ticari 100 adet bölümü bulunan Yıldırımlar Konut Koza Projesi temel törenine hoş geldiniz. Yıldırımlar Konut beş erkek kardeş olarak, Silivri’de dört farklı firmamızla inşaat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 10-11 adet konut projesi yaptık. Şu an da onlardan birinin temel atma törenindeyiz. 18 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şu an da imalatımız yaklaşık 3-4 haftadır başladı” dedi.

“Projemizde 40 tane 2+1, 40 tane 3+1 dairemiz var” diyen Yıldırım, “Dairemiz yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu ve balkonu. Yıldırımlar Konut olarak yaşarken yatırım değeri olan ve çevreyle uyumlu aynı an da yaşadığı bölgede değer katan projeler inşa etmeye çalışıyoruz.

Silivri’de bundan önce de yaptığımız bütün projelerde bütün referanslarımız bunlar oldu. Elimizden geldiği kadar bölgesine değer katacak, yaşayan insanların memnun, mutlu ve huzurlu olabileceği ve komşuluk ilişkilerini yaşayabilecekleri konut alanları yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“YAŞADIĞIMIZ YERE DEĞER KATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Hacı Kazım Yıldırım, Hacı Cengiz Yıldırım, Aydın Yıldırım, Zengin Yıldırım ve Yasin Yıldırım kardeşler olarak 4 ayrı sektörde Silivri’de faaliyet gösterdiklerini belirten Yasin Yıldırım, “Silivri’de yaşadığımız yere değer katmaya çalışıyoruz. Hem bir istihdam oluşturduğumuz için hem de insanları daire sahibi yapabildiğimiz için ayrıca ticaretimizi de yaşadığımız bölgede başarıyla sürdürdüğümüz için çok memnun ve mutluyuz” dedi.

“SOSYAL DONATILARA DİKKAT EDİYORUZ!”

Yıldırım sözlerini şu şekilde noktalandırdı;

“Son kullanıcı için önemli ayrıntılara çok dikkat ediyoruz. En az 2 bin metrekarelik yeşil alanlar, kamelyalar, dışarıda ve içeride çocuk oyun parkları, hamam, sauna, spor salonları mutlaka sosyal donatı olarak bütün projelerimize ekliyoruz. Depreme dayanıklı konutlar inşa etmek için elimizden geleni yapıyoruz, var gücümüzle çalışıyoruz.

Aynı anda dört şantiyeyi sorunsuz ve verimli bir şekilde yaşayacak arkadaşlarımıza, yatırımcılarınıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem bize hem Silivri’mize hem de yatırımcılarımıza hayırlı olsun.”

