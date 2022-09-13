Silivri'de yeni eğitim dönemi için açılış töreni düzenlendi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kavaklı İlk ve Ortaokulu’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenledi. Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, öğrencilerin şiir dinletileri ve yapılan konuşmalarla devam etti.

ARTAR: “SİLİVRİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Pandemi süreci maalesef eğitim öğretim sürecini olumsuz yönde etkiledi. Şükürler olsun ki bu sıkıntıları geride bıraktık ve önümüze bakıyoruz. Silivri’miz 72 kurumu ve 35 bin öğrencisi ile yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Ben bu sürecin hazırlanmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Kaymakamımıza ve Silivri Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “HEYECANINIZIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Artar’ın ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu sabah 4. sınıfa giden kızımı ve anaokuluna giden oğlumu okullarına bırakarak buraya, sizin yanınıza geldim. Heyecanınızın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i korumak, kollamak ve bu devleti muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben bu düşünceden yola çıkarak sizin Volkan abiniz olarak hep şunu söylüyorum; ilçemizde 8. sınıfı bitiren her çocuğumuz bir yabancı dil konuşabilmeli, lisanslı bir sporcu olabilmeli ve bir müzik aleti çalabilmeli. Bunu sağlamak adına siz kıymetli öğrencilerimiz için yüzme havuzları, kütüphaneler, tiyatro salonları ve bilgisayar odaları yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve her birinize başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “BU ÜLKENİN YARINLARI SİZE EMANET”

Törenin kapanış konumasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bizim ülke olarak güçlü olmamız gerekiyor. Bunun en temel yolu ise eğitim ve çalışmaktan geçiyor. Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tek şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak.’ Bunu hiç unutmayın! Çok çalışın! Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin yarınları size emanet. Sizler nitelikli, iyi yetişmiş bireyler olursanız ülke olarak arzu ettiğimiz hedeflere ulaşırız. Biz devlet olarak yanınızdayız. Okul kitaplarınız, yardımcı kaynak kitaplarınız masalarınızın üzerinde. Yıl boyunca değerli idareci arkadaşlarımız okullarımızın eksiklerini gidermeye çalıştı. Yine Silivri Belediyemizin özellikle köylerimiz ve mahallelerimizdeki okulların tiyatro salonlarından tutun bilgisayar sınıflarına, okulların iç cephe yenilemelerinden dış cephe boyamasına kadar çok önemli katkıları oldu. Hep beraber sizler için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

