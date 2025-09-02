Silivri'de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ve Uyum Haftası, Silivri’de coşkulu bir şekilde başladı. İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, yeni yılın ilk gün heyecanını paylaşmak üzere Sevim Avni Çoğal İlkokulu ile Mimar Sinan İlk/Ortaokulu’nda düzenlenen Öğretmenler Kurulu Toplantılarına katıldı.

Öğretmenlerle birlikte yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunan Müdür Damat, eğitimcilerin özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Ardından sınıfları ziyaret eden Damat, öğrencilere başarılar dileyerek, onların heyecanına ortak oldu.

Müdür Damat, yaptığı açıklamada “Her öğrencimizin eğitim yolculuğuna güvenle adım atabilmesi için tüm idareci ve öğretmenlerimizle birlikte büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. 2025-2026 yılı tüm eğitim camiamız için hayırlı ve başarılı bir yıl olsun,” ifadelerini kullandı.

Silivri’deki tüm okullarda uyum haftası süreci devam ederken, okul yönetimleri ve öğretmenler minik öğrencilerin adaptasyon sürecine destek olmak için hazırlıklarını tamamladı.