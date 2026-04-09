Silivri'de yeni yatırım: SEM Plastik'in tesisi 16 Nisan'da açılıyor

Silivri’de sanayi ve biyoteknoloji alanında dikkat çeken yeni bir yatırım daha hayata geçiyor. SEM Plastik bünyesinde kurulan SEM Biotech Vakumlu Steril Kan Tüpü Üretim Tesisi, 16 Nisan 2026 Perşembe günü düzenlenecek törenle resmi olarak açılacak.

20 bin metrekarelik alanda yeni üretim yatırımı

Toplam 20 bin metrekare kapalı alan içerisinde kurulan tesis, sağlık sanayisine yönelik üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Tesiste ayrıca 2 bin metrekare büyüklüğünde ISO 8 sınıfı temiz oda altyapısı bulunuyor. Bu yönüyle yatırımın, ileri teknoloji üretim altyapısı ve steril üretim standartları açısından önemli bir kapasite oluşturduğu değerlendiriliyor.

Açılışa Bakan Kacır da katılacak

SEM Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılacak. Törenin, hem bölge sanayisi hem de sağlık teknolojileri alanındaki yerli üretim vizyonu açısından önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

Program saatleri belli oldu

16 Nisan 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek programın akışı ise şöyle planlandı:

Saat 09.00’da protokol konuşmaları yapılacak. Ardından 09.30’da açılış töreni ve kurdele kesimi, 09.40’ta ise tesis gezisi gerçekleştirilecek.

Açılış Silivri’de yapılacak

Resmi açılış töreni, Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarb Bulvarı No: 3-2 Silivri adresinde düzenlenecek.