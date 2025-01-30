Silivri'de Yeşil Alanlar Artıyor!

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çanta Mahallesi Kaktüs Sokak, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak ve Çanta Mahallesi Yüzük Sokak’ta bulunan parklar, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla modernize ediliyor. Değirmenköy Namık Kemal Caddesi’nde yer alan basketbol sahasında gerçekleştirilen revize çalışmalarıyla, gençlerin spor yapabileceği daha güvenli ve konforlu bir alan oluşturuluyor.

Yeni Mahalle Özgecan Aslan Sokak’ta ise vatandaşlara ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Şifa Parkı’nın yapımına başlandı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama ve form verme işlemlerini titizlikle sürdürerek yeşil alanların sağlıklı gelişimini desteklerken, park ve sosyal alanların düzenli bakımını gerçekleştiriyor.