Silivri'de yıl sonu güvenlik ve afet yönetimi değerlendirmesi yapıldı

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda; ilçenin huzuru, sağlığı ve güvenliğine yönelik yıl boyunca sürdürülen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Hizmet performansı masada

Toplantıda, denetim süreçlerinden çevre ve halk sağlığına yönelik çalışmalara, afet risk yönetiminden acil müdahale kabiliyetinin geliştirilmesine kadar birçok başlık ele alındı. Başkan Balcıoğlu, ekiplerin ilçe genelinde gece–gündüz demeden görev yaptığını vurgulayarak, “2025 yılını tamamlarken, Silivri’mizin huzuru için büyük bir özveri ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Balcıoğlu’ndan teşekkür

Zabıta ve Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu’nun çalışmalarını da takdir eden Balcıoğlu, “Kentimizin düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliği için görev yapan tüm personelimizin başarılarının devamını diliyorum. Silivri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi, 2026 yılında da daha etkin, hızlı ve koordineli bir güvenlik–afet yönetimi hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.