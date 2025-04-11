Silivri'de yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Silivri Belediyesinin farklı mahallelerinde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 10 farklı noktada daha yol düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi, yolların daha güvenli ve düzenli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde; Yolçatı Mahallesi Kavaklızade Sokak, Mimarsinan Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi, İnönü Caddesi, Alipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Atasoy Caddesi, İkizdere Sokak, Yeni Mahalle Şeyh Şamil Caddesi, Selimpaşa Mahallesi Altınköşk Caddesi ve Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak’ta yol bakım ve onarımı tamamlandı.