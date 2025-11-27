Silivri'de Yol Bakım Ve Onarım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yol bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Altyapı kurumlarıyla koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapısı tamamlanan bölgelerde yol zemin iyileştirmeleri yoğun şekilde devam ediyor.
Belediye yetkilileri, çalışmaların amacının vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hakkını güçlendirmek olduğunu belirterek, yol ağının ihtiyaç duyulan noktalarında planlanan iyileştirmelerin sahada hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.
Çalışma Yapılan Noktalar
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde tamamladığı zemin iyileştirme çalışmaları şu adreslerde gerçekleştirildi:
• Çanta Cumhuriyet Evleri Serpmeler Sokak
• Yeni Mahalle Şahip Dinçel Sokak
• Gümüşyaka Mahallesi Kılıçlı Sokak
• Alipaşa Mahallesi Ferahtepe Sokak
• Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi
• Gümüşyaka Mahallesi Memduhoğlu Sokak
• Cumhuriyet Mahallesi Armağan Sokak
• Yeni Mahalle Nizam Sokak
• Yeni Mahalle Planlı Sokak
• Çanta Cumhuriyet Evleri Eğitimci Sokak
Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki yol iyileştirme ve bakım çalışmalarının program dahilinde devam edeceğini açıkladı.