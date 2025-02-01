Silivri'de Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Silivri Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için çeşitli mahallelerde çalışma yürütüyor.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yolların daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında çeşitli cadde ve sokaklarda asfalt serimi, yol genişletme ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin çalışma yürüttüğü noktalar şu şekilde sıralandı:
???? Çanta Balaban Mahallesi - Ertuğrul Bey Caddesi, Firuze Sokak, Kemalpaşa Caddesi, Pala ve Çalışkan Sokak
???? Selimpaşa Mahallesi - 2043 Sokak, 209 Cadde, 256 Cadde
???? Alipaşa Mahallesi - Çamurdere Mevkii Caddesi
???? Kurfallı Mahallesi
???? Mimar Sinan Mahallesi - Ahkam Sokak Sanayi
Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde devam edeceğini belirterek, sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.