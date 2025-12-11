Silivri'de Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Birçok Mahallede Yol Zemin İyileştirmesi
Silivri Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla mahallelerde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda mevcut yol zeminleri güçlendirilerek daha dayanıklı hale getiriliyor.
Çalışmaların Yürütüldüğü Noktalar
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son dönemde yol zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilen adresler şöyle:
Mimarsinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi
Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi
Mimarsinan Mahallesi Candarlı Sokak
Semizkumlar Mahallesi Necati Kalfa Caddesi
Kurfallı Mahallesi Haydar Sokak
Abdülhalik Renda Sokak
Cumhuriyet Mahallesi Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi
Mimarsinan Mahallesi 7135. Sokak
Konforlu ve Güvenli Ulaşım İçin
Yapılan düzenlemelerin, hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha güvenli hale gelmesine katkı sunması hedefleniyor. Çalışmaların planlama doğrultusunda etap etap sürdürüleceği belirtildi.
Belediyeden Teşekkür
Silivri Belediyesi, sürecin hızlı ve etkili tamamlanması için sahada yoğun mesai harcanırken, vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür etti.