Silivri'de Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Birçok Mahallede Yol Zemin İyileştirmesi

Silivri Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla mahallelerde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda mevcut yol zeminleri güçlendirilerek daha dayanıklı hale getiriliyor.

Çalışmaların Yürütüldüğü Noktalar

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son dönemde yol zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilen adresler şöyle:

Mimarsinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi

Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi

Mimarsinan Mahallesi Candarlı Sokak

Semizkumlar Mahallesi Necati Kalfa Caddesi

Kurfallı Mahallesi Haydar Sokak

Abdülhalik Renda Sokak

Cumhuriyet Mahallesi Dr. Cemal Kozanoğlu Caddesi

Mimarsinan Mahallesi 7135. Sokak

Konforlu ve Güvenli Ulaşım İçin

Yapılan düzenlemelerin, hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha güvenli hale gelmesine katkı sunması hedefleniyor. Çalışmaların planlama doğrultusunda etap etap sürdürüleceği belirtildi.

Belediyeden Teşekkür

Silivri Belediyesi, sürecin hızlı ve etkili tamamlanması için sahada yoğun mesai harcanırken, vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür etti.