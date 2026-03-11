Silivri'de Yol Mesaisi: 12 Noktada Bakım ve Onarım Çalışması

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yönetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahallede eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Birçok mahallede eş zamanlı çalışma

Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu noktalarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı:

Alipaşa Mahallesi İmalat Sokak

Mimarsinan Mahallesi Ahkam Sokak

Mimarsinan Mahallesi İlhan Caddesi

Gümüşyaka Mahallesi Konuralp Caddesi

Alipaşa Mahallesi Ahmediye Sokak

Mimarsinan Mahallesi 7092. Sokak

Mimarsinan Mahallesi Akşam Sefası Caddesi

Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi – Koza Çiftlik Evleri yolu

Yeni Mahalle 7115. Sokak

Alipaşa Mahallesi Candarlı Sokak

Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

Çeltik Mahallesi Taşçı Sokak

Ulaşım konforu artırılıyor

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte özellikle yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda meydana gelen bozulmalar giderilerek ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaların, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.