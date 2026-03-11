Silivri'de Yol Mesaisi: 12 Noktada Bakım ve Onarım Çalışması
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yönetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok mahallede eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.
Birçok mahallede eş zamanlı çalışma
Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu noktalarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı:
Alipaşa Mahallesi İmalat Sokak
Mimarsinan Mahallesi Ahkam Sokak
Mimarsinan Mahallesi İlhan Caddesi
Gümüşyaka Mahallesi Konuralp Caddesi
Alipaşa Mahallesi Ahmediye Sokak
Mimarsinan Mahallesi 7092. Sokak
Mimarsinan Mahallesi Akşam Sefası Caddesi
Yeni Mahalle Erkin Balaban Caddesi – Koza Çiftlik Evleri yolu
Yeni Mahalle 7115. Sokak
Alipaşa Mahallesi Candarlı Sokak
Mimarsinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
Çeltik Mahallesi Taşçı Sokak
Ulaşım konforu artırılıyor
Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte özellikle yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda meydana gelen bozulmalar giderilerek ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti.
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaların, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.