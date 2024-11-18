Silivri'de Yol ve Altyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Silivri’nin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen yol ve altyapı düzenleme çalışmalarıyla, vatandaşlara daha konforlu bir yaşam alanı sunulması hedefleniyor. Silivri Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçenin çeşitli bölgelerinde asfaltlama, kaldırım yenileme, yağmur suyu drenaj hatları gibi birçok alanda yoğun bir mesai harcıyor.

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların hem trafik akışını rahatlatacağını hem de altyapı sorunlarının önüne geçerek bölgede yaşam kalitesini artıracağını belirtti. Halkın taleplerine göre önceliklendirilen projeler kapsamında; aşınmış yolların yenilenmesi, yeni yürüyüş yollarının yapılması ve altyapının güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Cadde ve sokaklarımızdaki düzenlemelerle Silivri’nin yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim için öncelikli. Bu çalışmalar sayesinde ilçemiz daha modern ve yaşanabilir bir hale gelecek,” diyerek projelerin önemine vurgu yaptı.